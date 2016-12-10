Турецкие ВВС нанесли удар по позициям курдов

ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям вооруженных формирований Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака. Сообщается о гибели не менее 19 курдских ополченцев.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генштаб Турции, самолеты вылетели с базы около турецкого города Диярбакыр. Боевой вылет был осуществлен после того, как турецкая сторона получила информацию о готовящемся нападении со стороны курдов, уточняется в сообщении.

В результате конфликта Турции и КРП, запрещенной в стране, погибли около 40 тыс. человек.