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Турецкие ВВС нанесли удар по позициям курдов

Погибли не менее 19 курдских ополченцев

ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям вооруженных формирований Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака. Сообщается о гибели не менее 19 курдских ополченцев.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генштаб Турции, самолеты вылетели с базы около турецкого города Диярбакыр. Боевой вылет был осуществлен после того, как турецкая сторона получила информацию о готовящемся нападении со стороны курдов, уточняется в сообщении.

В результате конфликта Турции и КРП, запрещенной в стране, погибли около 40 тыс. человек.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Турецкие ВВС нанесли удар по позициям курдов

Погибли не менее 19 курдских ополченцев

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