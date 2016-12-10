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Крым объединят с системой газоснабжения материковой части России

Об этом сообщают в пресс-службе Минэнерго РФ

Система газоснабжения Крыма может быть объединена с системой материковой части России уже в этом году. Ранее планировалось, что газопровод Краснодарский край — Крым будет введен в эксплуатацию во II квартале 2017 года.

В настоящее время Минэнерго России прорабатывает возможность ввода в эксплуатацию первой очереди газопровода в конце текущего года.

 «Осуществление работ по врезке межсистемной перемычки для объединения системы газоснабжения материковой части Российской Федерации с газотранспортной системой Крымского полуострова будут выполнены в текущем месяце», — заявили в Минэнерго, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Крым объединят с системой газоснабжения материковой части России

Об этом сообщают в пресс-службе Минэнерго РФ

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