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Мужчина, преследовавший дочь Дональда Трампа, задержан в Нью-Йорке

Джастин Масслер совершил побег из психиатрической клиники в Неваде

Мужчина, не один год преследовавший дочь избранного президента США Иванку Трамп, задержан сотрудниками секретной службы в Нью-Йорке. Джастина Масслера поймали в одном квартале от небоскреба Trump Tower, где живет семья Дональда Трампа.

Задержанный был судим в 2012 году за преследование Иванки Трамп и провел полгода в тюрьме. В ноябре Масслер сбежал из психиатрической клиники в штате Невада и поехал в Нью-Йорк.

После задержания Масслера доставили в госпиталь Бельвью, его дальнейшая судьба будет решена в ближайшее время.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Мужчина, преследовавший дочь Дональда Трампа, задержан в Нью-Йорке

Джастин Масслер совершил побег из психиатрической клиники в Неваде

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