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Керри обещает передать Лаврову итоги переговоров по Сирии

В Париже прошли министерские переговоры в МИД Франции

Результаты министерских переговоров, прошедших в Париже в субботу, госсекретарь США пообещал передать своему российскому коллеге. Джон Керри заявил, что передаст Сергею Лаврову выводы и совместные мысли министров, собравшихся в здании МИД Франции на «Встречу друзей Сирии».

Дипломат добавил, что «конфликт в Сирии не решить военным путем». «Конфликт в Сирии не будет решен, поскольку нерешенными останутся его основные причины», — сказал он.

Ранее глава МИД Франции отметил, что Россия сыграла решающую роль в сирийском конфликте.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Керри обещает передать Лаврову итоги переговоров по Сирии

В Париже прошли министерские переговоры в МИД Франции

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