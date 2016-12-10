Керри обещает передать Лаврову итоги переговоров по Сирии

Результаты министерских переговоров, прошедших в Париже в субботу, госсекретарь США пообещал передать своему российскому коллеге. Джон Керри заявил, что передаст Сергею Лаврову выводы и совместные мысли министров, собравшихся в здании МИД Франции на «Встречу друзей Сирии».

Дипломат добавил, что «конфликт в Сирии не решить военным путем». «Конфликт в Сирии не будет решен, поскольку нерешенными останутся его основные причины», — сказал он.

Ранее глава МИД Франции отметил, что Россия сыграла решающую роль в сирийском конфликте.