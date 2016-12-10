Четыре автомобиля столкнулись под Оренбургом, погибли семь человек

Четыре легковых автомобиля столкнулись в Гайском районе Оренбургской области днем в субботу. На месте ДТП погибли семь человек, сообщили в правоохранительных органах.

ДТП произошло на дороге регионального значения около села Лылово, сообщается на сайте МЧС по Оренбургской области. На месте погибли семь человек, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики скорой.

«На место ДТП всего привлечено 18 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области — пять человек и две единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, столкнулись Kia, Skoda, Nissan и Тoyota. Причины ДТП, его обстоятельства и виновник устанавливаются. Известно, что в больницы доставлены трое пострадавших детей.