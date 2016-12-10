Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Четыре автомобиля столкнулись под Оренбургом, погибли семь человек

ДТП произошло в Гайском районе, рассказали в правоохранительных органах

Четыре легковых автомобиля столкнулись в Гайском районе Оренбургской области днем в субботу. На месте ДТП погибли семь человек, сообщили в правоохранительных органах.

ДТП произошло на дороге регионального значения около села Лылово, сообщается на сайте МЧС по Оренбургской области. На месте погибли семь человек, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики скорой.

«На место ДТП всего привлечено 18 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области — пять человек и две единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, столкнулись Kia, Skoda, Nissan и Тoyota. Причины ДТП, его обстоятельства и виновник устанавливаются. Известно, что в больницы доставлены трое пострадавших детей.

Читайте также:

Четыре грузовика столкнулись на МКАД в районе Северное Бутово

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Четыре автомобиля столкнулись под Оренбургом, погибли семь человек

ДТП произошло в Гайском районе, рассказали в правоохранительных органах

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке