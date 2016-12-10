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Истребитель МиГ-23 потерпел крушение вблизи провинции Хомс в Сирии

Истребитель принадлежал ВВС Сирии, пилот жив и не получил ранений

Недалеко от военного аэродрома Эт-Тифор в провинции Хомс потерпел крушение истребитель МиГ-23 сирийских ВВС. Причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. 

«Сирийский МиГ-23 сегодня разбился неподалеку от аэродрома Тифор на востоке провинции Хомс. Причиной крушения стала техническая неисправность», — приводит «РИА Новости» слова источника в сирийском ополчении.

Собеседник агентства отметил, что пилот Миг-23 «жив и не получил серьезных ранений».  

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Истребитель МиГ-23 потерпел крушение вблизи провинции Хомс в Сирии

Истребитель принадлежал ВВС Сирии, пилот жив и не получил ранений

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