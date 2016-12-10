Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Нерезеденты ОПЕК сократят добычу на 560 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК готовы сократить добычу нефти даже ниже уровня, о котором договорились на встрече картеля 30 ноября

Независимые производители нефти договорились подписать меморандум по сокращению добычи нефти, который предусматривает снижение примерно на 560 тыс. баррелей в сутки в течение I полугодия 2017 года, заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует Россия 24, министр энергетики РФ Александр Новак. 

По словам министра, страны будут работать над сокращением добычи на уровне 600 тыс. баррелей в сутки. Новак не исключил возможности договоренности о сокращение добычи и на II полугодие 2017 года.

«Соглашение отвечает интересам как производителей, так и потребителей», - отметил министр.

Новак ответил, что к сокращению добычи, помимо России, присоединится ещё 10 независимых производителей. При этом министр не исключил, что к соглашению независимых производителей могут присоединиться и другие страны. 

«Сотрудничество ОПЕК и не входящих в организацию стран вышло на новый уровень», - заметил министр. 

Вместе с тем, страны ОПЕК готовы сократить добычу нефти сильнее, нежели договорились на встрече картеля 30 ноября, заявил в ходе пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. 

Фалих заявил, что действия картеля и независимых производителей оздоровят мировую экономику в следующем году и стабилизируют нефтяной рынок. 

Как отметил президент ОПЕК Мохаммед Салех аль-Сада, механизмы сокращения добычи будут проработаны мониторинговой группой, в которую вошли Россия, Оман, Кувейт, Алжир и Венесуэла. О первом заседании группы будет объявлено в ближайшее время, добавил он. 

10 декабря в штаб-квартире ОПЕК в Вене прошли переговоры между членами Организации и странами, не входящими в картель. На повестке встречи стоял вопрос о присоединении независимых производителей к совместному с ОПЕК сокращению добычи нефти. Картель на заседании 30 ноября принял решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей и определи квоты для стран.   

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Нерезеденты ОПЕК сократят добычу на 560 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК готовы сократить добычу нефти даже ниже уровня, о котором договорились на встрече картеля 30 ноября

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке