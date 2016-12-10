Нерезеденты ОПЕК сократят добычу на 560 тыс. баррелей в сутки

Независимые производители нефти договорились подписать меморандум по сокращению добычи нефти, который предусматривает снижение примерно на 560 тыс. баррелей в сутки в течение I полугодия 2017 года, заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует Россия 24, министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам министра, страны будут работать над сокращением добычи на уровне 600 тыс. баррелей в сутки. Новак не исключил возможности договоренности о сокращение добычи и на II полугодие 2017 года.

«Соглашение отвечает интересам как производителей, так и потребителей», - отметил министр.

Новак ответил, что к сокращению добычи, помимо России, присоединится ещё 10 независимых производителей. При этом министр не исключил, что к соглашению независимых производителей могут присоединиться и другие страны.

«Сотрудничество ОПЕК и не входящих в организацию стран вышло на новый уровень», - заметил министр.

Вместе с тем, страны ОПЕК готовы сократить добычу нефти сильнее, нежели договорились на встрече картеля 30 ноября, заявил в ходе пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Фалих заявил, что действия картеля и независимых производителей оздоровят мировую экономику в следующем году и стабилизируют нефтяной рынок.

Как отметил президент ОПЕК Мохаммед Салех аль-Сада, механизмы сокращения добычи будут проработаны мониторинговой группой, в которую вошли Россия, Оман, Кувейт, Алжир и Венесуэла. О первом заседании группы будет объявлено в ближайшее время, добавил он.

10 декабря в штаб-квартире ОПЕК в Вене прошли переговоры между членами Организации и странами, не входящими в картель. На повестке встречи стоял вопрос о присоединении независимых производителей к совместному с ОПЕК сокращению добычи нефти. Картель на заседании 30 ноября принял решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей и определи квоты для стран.