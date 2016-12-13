Андрей Кириленко напишет диссертацию об антидопинге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко принял решение написать диссертацию на тему: «Экология атлета как новая научно-методическая модель развития мирового спорта, проблемы и перспективы ее внедрения в молодежной среде посредством развлекательных технологий». В своей работе он намерен подробно изучить темы антидопинга, fair play («честной игры») и социальной ответственности спортсмена.



В интервью «Известиям» Кириленко объяснил решение заняться научной деятельностью.



— Вы спросите, зачем мне всё это нужно? Главный момент — опыт, который накоплен за всю мою карьеру. Начиная с детского баскетбола и заканчивая НБА, а это 13 сезонов в лучшей баскетбольной лиге мира плюс выступления за национальную сборную, — рассказал президент РФБ. — Столько знаний и опыта, что их хочется как-то систематизировать, положить на бумагу, расставить по полочкам. Тем более в моей нынешней профессии это будет крайне полезно. Ведь изо дня в день я постоянно сталкиваюсь с темой антидопинга и fair play — от детского до взрослого баскетбола и баскетбола высших достижений. Пока я еще ни с кем не консультировался, но планирую встречаться со специалистами — во-первых, из НБА, там очень серьезная антидопинговая программа. Во-вторых, с представителями ФИБА и Международного олимпийского комитета (МОК). К этим специалистам у меня есть прямой доступ. И когда работа начнется, естественно, я буду консультироваться, советоваться, спрашивать и уточнять детали.



По мнению президента РФБ, наша страна в ближайшее время решит все проблемы, связанные с допингом.



— Мне очень интересно изучать эту тему, — заявил Андрей Кириленко. — Сейчас, в связи с проблемами, которые существуют не только в нашей стране, но и во всем мире, антидопинговая система будет улучшаться в любом случае. Наше государство уделяет этому огромное внимание. И я надеюсь, что мы построим серьезную и сильную организацию, которая будет это контролировать.



Глава Российской федерации баскетбола уточнил, что именно он подразумевает в своей работе под «развлекательными технологиями».



— Сегодня баскетбол — не просто спорт, это часть жизни, — продолжил Андрей Кириленко. — Я бы назвал его даже активной позицией. Посмотрите вокруг: баскетбол есть в книгах, фильмах, искусстве. В мире на каждом шагу встречаются трендсеттеры, законодатели моды в различных областях, которые тем или иным образом переплетаются с баскетболом. И это теперь не просто олимпийский вид спорта, а зрелище. Сегодня самый успешный баскетбольный опыт — это отдельно взятая игра НБА. Это идеальная картинка, как должен выглядеть баскетбольный матч и всё, что вокруг него. Вот это и есть самое настоящее зрелище. Хотелось бы эту тему немножко раскрыть, покопаться в ней — почему, зачем, что и как сделать?



Знаменитый хоккеист Павел Буре в одном из своих интервью заявил, что в НХЛ его вообще не проверяли на допинг. В НБА, по словам Андрея Кириленко, всё обстоит совершенно по-другому.



— В НБА в течение года ты сдаешь допинг-пробу четыре раза, — отметил глава баскетбольной федерации. — Причем это происходит выборочно. Тебя могут проверить сегодня и завтра, а могут сегодня и через 2–3 месяца. То есть в случайном порядке в течение всего сезона. А во время плей-офф вообще могут проверить неограниченное количество раз.



Высшее образование Андрей Кириленко получил в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. Помимо этого, год он обучался на финансовом факультете Калифорнийского университета в Беркли. Над диссертацией президент РФБ намерен работать под руководством научных сотрудников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).



— Выбор МГИМО логичен: большая часть моей сегодняшней работы проходит в международном поле, — объяснил Андрей Кириленко. — А в этом институте большая ставка сделана как раз на международные отношения. И, естественно, там есть кафедра, которая меня очень заинтересовала. Это кафедра мировой литературы и культуры. Мне она интересна в том плане, что на сегодняшний день баскетбол представлен не только как спорт, но и в развлечениях, культуре и даже искусстве. Это уже нечто большее. И простой подход как к виду спорта недопустим. С научным руководителем я пока не определился, но мне бы хотелось, чтобы моим руководителем стал Юрий Павлович Вяземский. Это специалист, который очень много времени посвятил науке, даже просто поговорить с ним было бы здорово!

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