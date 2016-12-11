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Число жертв при взрыве в Стамбуле достигло 15

Министр экономики Нихат Зейбекчи и министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан назвали взрыв терактом

Число жертв при взрыве в Стамбуле достигло 15. Официальные лица Турции назвали это терактом.

Об этом заявили в своих микроблогах министр экономики Нихат Зейбекчи и министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

«Я с негодованием проклинаю эту террористическую атаку в Стамбуле. Ни у кого не хватит сил нарушить единство нашего народа», – цитирует ТАСС Зейбекчи.

Напомним, что, взрыв прогремел в центре Стамбула, возле автобуса со спецназом полиции.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Число жертв при взрыве в Стамбуле достигло 15

Министр экономики Нихат Зейбекчи и министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан назвали взрыв терактом

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