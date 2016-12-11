Министр экономики Нихат Зейбекчи и министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан назвали взрыв терактом
Число жертв при взрыве в Стамбуле достигло 15. Официальные лица Турции назвали это терактом.
Об этом заявили в своих микроблогах министр экономики Нихат Зейбекчи и министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.
«Я с негодованием проклинаю эту террористическую атаку в Стамбуле. Ни у кого не хватит сил нарушить единство нашего народа», – цитирует ТАСС Зейбекчи.
Напомним, что, взрыв прогремел в центре Стамбула, возле автобуса со спецназом полиции.
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