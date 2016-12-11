Более десяти авиарейсов отменили в московских аэропортах

Московские аэропорты отменили одиннадцать авиарейсов. Еще шесть рейсов были задержаны. Информация об этом размещена на портале «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 02.40 мск, в столичном аэропорту «Домодедово» отменено шесть рейсов и шесть задерживаются. В «Шереметьево» отменено пять рейсов. Об изменении расписания в аэропортах «Внуково» и «Жуковский» данных нет.

О причинах отмены и задержки рейсов информация отсутствует.

Отметим, что в ночь на воскресенье в столичном регионе начался снегопад.