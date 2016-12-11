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Более десяти авиарейсов отменили в московских аэропортах

Еще шесть рейсов были задержаны

Московские аэропорты отменили одиннадцать авиарейсов. Еще шесть рейсов были задержаны. Информация об этом размещена на портале «Яндекс.Расписание». 

По состоянию на 02.40 мск, в столичном аэропорту «Домодедово» отменено шесть рейсов и шесть задерживаются. В «Шереметьево» отменено пять рейсов. Об изменении расписания в аэропортах «Внуково» и «Жуковский» данных нет. 

О причинах отмены и задержки рейсов информация отсутствует. 

Отметим, что в ночь на воскресенье в столичном регионе начался снегопад. 

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Более десяти авиарейсов отменили в московских аэропортах

Еще шесть рейсов были задержаны

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