Более десяти авиарейсов отменили в московских аэропортах

Еще шесть рейсов были задержаны
Московские аэропорты отменили одиннадцать авиарейсов. Еще шесть рейсов были задержаны. Информация об этом размещена на портале «Яндекс.Расписание».
По состоянию на 02.40 мск, в столичном аэропорту «Домодедово» отменено шесть рейсов и шесть задерживаются. В «Шереметьево» отменено пять рейсов. Об изменении расписания в аэропортах «Внуково» и «Жуковский» данных нет.
О причинах отмены и задержки рейсов информация отсутствует.
Отметим, что в ночь на воскресенье в столичном регионе начался снегопад.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.