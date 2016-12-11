Тиллерсон заявил Трампу, что с гордостью занял бы пост госсекретаря

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить главу нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон главой внешнеполитического ведомства
Глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон с гордостью занял бы пост госсекретаря.
Об этом он заявил после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Ожидается, что официально о своем решении назначить Тиллерсона главой внешнеполитического ведомства Трамп объявит в середине следующей недели.
«Он великий человек. Посмотрим, что будет», - цитирует «РИА Новости» избранного президента.
Одним из преимуществ Тиллерсона называют его связи с российскими бизнесменами.
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