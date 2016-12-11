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Тиллерсон заявил Трампу, что с гордостью занял бы пост госсекретаря

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить главу нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон главой внешнеполитического ведомства

Глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон с гордостью занял бы пост госсекретаря.

Об этом он заявил после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что официально о своем решении назначить Тиллерсона главой внешнеполитического ведомства Трамп объявит в середине следующей недели.

«Он великий человек. Посмотрим, что будет», - цитирует «РИА Новости» избранного президента.

Одним из преимуществ Тиллерсона называют его связи с российскими бизнесменами.

Читайте также: Трамп выдвинет на пост госсекретаря главу нефтяной компании ExxonMobil

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Тиллерсон заявил Трампу, что с гордостью занял бы пост госсекретаря

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить главу нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон главой внешнеполитического ведомства

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