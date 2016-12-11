ФБР и ЦРУ дали разные оценки действиям «российских хакеров»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщали членам Конгресса о кибератаках, осуществляемых, якобы, российскими хакерами во время выборов президента США, однако их оценки существенно разошлись.

Как пишет газета The Washington Post, во время прошедшего неделей ранее закрытого брифинга на Капитолийском холме члены комитета Палаты представителей по разведке спросили докладчика от ФБР о том, может ли он подтвердить выводы ЦРУ и стремление хакеров помочь именно кандидату в президенты от партии республиканцев Дональду Трампу. По данным издания, сотрудник Бюро ответил «нечетко» и «неоднозначно».

В ФБР, в отличие от ЦРУ, не были уверены в том, что взломщики, которые по мнению США связаны с РФ, хотели оказать поддержку конкретно Трампу.

«Нет сомнений в том, что попытки россиян предпринимались в одном направлении, но неясно, была ли у них конкретная цель или их было несколько», - приводит газета слова чиновника, который объяснил позицию ФБР.

Также сообщается, что, по мнению ЦРУ, Кремль намеревался помочь Трампу выиграть президентскую гонку в США. Американская разведка полагает, что цель РФ «заключалась в том, чтобы поспособствовать одному кандидату за счет другого, помочь Трампу победить на выборах».

Напомним, в июле этого года сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США, ответственность за взлом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0.

Окружение Хиллари Клинтон полагает, что к взлому якобы имеют отношение хакеры из России. Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер заявили, что за кибератаками на политические организации страны стоит РФ.

Отметим, что Россия неоднократно опровергала свою причастность к кибератакам. Так, посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что американское руководство не предоставило России никаких доказательств хакерских атак на их организации, якобы совершенных российскими хакерами.

Глава пресс-службы российского МИД Мария Захарова заявила, что официальная Москва так и не получила от Вашингтона каких-либо доказательств якобы имевших место хакерских атак на американские учреждения со стороны РФ. По словам Захаровой, неспособность США предоставить доказательства свидетельствует о том, что обвинения были направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию в рамках президентской предвыборной кампании. Официальный представитель МИД РФ полагает, что попытки свести выбор президента к обвинениям в адрес России недостойны великой державы. Мария Захарова назвала это «глобальным позором».