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Макфол предлагает «наказать» агентство Sputnik и телеканал RT

Статья бывшего посла США в России опубликована в авторитетном американском СМИ

Бывший посол США в России Майкл Макфол предлагает американским властям принят меры в отношении телеканала RT и агентства Sputnik. Дипломат полагает, что эти средства массовой информации оказывали поддержку республиканцу Дональду Трампу, избранному президентом страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Post, Макфол указывает, что Sputnik, якобы оказывая поддержку Трампу, использовал в Twitter хэштэг «жуликоватая Хиллари». Он продолжает в статье, что поддержка такого рода в США должна быть запрещена. В итоге дипломат предлагает аккредитовать сотрудников Sputnik и RT как иностранных агентов в рамках соответствующего закона.

«Должны ли работники Sputnik и RT быть аккредитованы как журналисты или как иностранные агенты по закону о регистрации иностранных агентов?», – пишет Макфол.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Макфол предлагает «наказать» агентство Sputnik и телеканал RT

Статья бывшего посла США в России опубликована в авторитетном американском СМИ

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