Неизвестные напали на офицера полиции и его супругу под Самарой

Нападение на начальника полиции по городу Отрадному Самарской области произошло в ночь на воскресенье в поселке Смышляевка Волжского района. Трое неизвестных проникли в дом начальника ОМВД, избили офицера полиции и его супругу.

Женщина после избиения скончалась, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. «Сегодня ночью в поселке Смышляевке Волжского района Самарской области на улице Озерной произошло нападение на домовладение начальника ОМВД России по городу Отрадному», — рассказала она.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, начальник ГУ МВД России по Самарской области. Принимаются меры для розыска и задержания неизвестных.

«По указанию министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева, для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Самарскую область командированы сотрудники ГУУР МВД России», — добавила официальный представитель МВД РФ.

В апреле этого года в селе Ивашовка Сызранского района Самарской области были обнаружены тела бывшего начальника межмуниципального управления МВД РФ «Сызранское» полковника Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Нападение на полицейского и его семью произошло в доме офицера полиции.