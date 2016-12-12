Угроза теневому сектору

В последние дни вновь разгорелась горячая дискуссия по поводу возможных последствий внедрения системы оплаты проезда тяжелых грузовиков по федеральным автотрассам (система «Платон»). Происходит это на фоне всем давно известного и запланированного события — в феврале истекает льготный, по сути дела тестовый, период внедрения системы, и правительство планирует в два этапа вернуться к плановым параметрам системы (с февраля — 2,61 руб./км, с июня — 3,06 руб./км), как исходно и предусматривалось ее создателями.

Казалось бы, «горячая» фаза проекта уже прошла год назад. Было все: бесконечные обсуждения в правительстве и в СМИ, яркие, эмоциональные выступления противников внедрения системы, политических активистов, заинтересованных в нагнетании ситуации среди грузоотправителей, рисовавших апокалиптические сценарии невиданной эскалации цен на все, попытки активистов-дальнобойщиков блокировать московские трассы и проводить демонстрации и даже нападения и поджоги офисов «Платона». К весне ситуация как-то успокоилась.

В первый год работы из миллиона большегрузов, которые, как считается, работают сегодня на федеральных дорогах, в системе «Платон» зарегистрировано 780 тыс. машин. Из них 120 тыс. — автомобили иностранных владельцев. Абсолютное большинство крупных российских автоперевозчиков зарегистрировались и вполне освоились с работой в новых условиях. Компании учатся компенсировать дополнительные затраты вычетами из транспортного налога, оптимизируют свою транспортную деятельность, совершенствуют логистику. Никакого роста потребительских цен по причине роста транспортной компоненты, которым пугали правительство и общественность наиболее активно спекулирующие противники системы, не зафиксировано.

Почему же снова столь высок накал страстей? Ситуация опять обсуждается на специальном заседании Общественной палаты, на эту тему высказывается президент страны, призывая чиновников повнимательнее отнестись к интересам малого бизнеса в этой области, сами чиновники заново объясняют то, что вроде бы уже объяснили год назад. Дальнобойщики грозят новыми акциями. Все замирают в ожидании чего-то страшного.

Очевидно, что введение платы за проезд по магистральным дорогам тяжелого грузового транспорта является давно ожидаемой мерой, хорошо знакомой и нашим, и иностранным перевозчикам по работе за пределами России — все платят и в Европе, и в Азии. Также понятно, что все пользователи транспортной инфраструктуры в нашей стране, так же как и в других странах, платят за ее использование. Авиакомпании платят, и немало, за наземную и воздушную инфраструктуру, железнодорожники и водники платят за свои инфраструктурные объекты. Все, кто использует для своего бизнеса дорожную сеть, должны и будут за это платить.

Поэтому новый раунд обсуждений системы взимания платы с тяжелых коммерческих грузовиков мог бы вызвать удивление, если бы не одно обстоятельство. Мы ничего или почти ничего не знаем о российском рынке автомобильных грузоперевозок. Годовой объем перевозки грузов автотранспортом, по данным Росстата, составляет 5 млрд тонн. Это более чем 60% объема грузоперевозок всеми видами транспорта. Казалось бы, такой большой бизнес должен быть детально исследован и описан. Но нет. Нет сколь-либо приемлемых данных об объеме рынка автогрузоперевозок даже в объемном денежном выражении, не говоря уже о его финансовой структуре. По «потолочным» оценкам экспертов, выручка от автогрузоперевозок достигает 6 трлн рублей ежегодно. Но никто точно не знает. И это при том, что финансовые показатели других видов транспорта известны с точностью до нескольких процентов.

Но вернемся к «Платону». На дорогах сегодня остается 250–300 тыс. не зарегистрированных в системе российских грузовиков, которые преимущественно принадлежат физическим лицам. Сколько они выполняют перевозок, сколько получают за работу — не знает никто. Но одно известно точно — они не платят никаких налогов, не признают никаких профессиональных стандартов и ни перед кем не отчитываются.

Итак, побочным, но крайне важным результатом первого года работы системы «Платон» стало то, что государство и рынок стали получать статистику о фактическом пробеге значительной части транспортных средств массой свыше 12 тонн. Это помогает выявить реальные, а не оценочные объемы грузоперевозок и полученных в результате этой деятельности доходов, что, в свою очередь, позволяет сформировать представление о рынке в целом.

Понятно, что дальнейшее развитие системы «Платон», в том числе и ее «штрафной» по отношению к тем, кто не платит, функции создает серьезную угрозу «теневому», или «серому», сегменту рынка автомобильных грузовых перевозок, который может составлять два и более триллиона никому неподотчетных рублей. В условиях полномасштабного функционирования системы вести полу- или полностью нелегальную деятельность будет становиться все сложнее и сложнее.

И, наконец, о малом бизнесе, о котором так неожиданно стали заботиться в контексте обсуждения системы «Платон». Ни для кого не секрет, что экономическая среда в нашей стране не благоволит к малому бизнесу: практически отсутствует доступ к финансовым ресурсам, фискальное давление очень сильно, административное давление и связанные с ним поборы стали стандартной практикой.

Но еще одной фундаментально важной проблемой, не позволяющей малому бизнесу занять в России место, которое он занимает в развитых странах, является несправедливая конкурентная среда, пронизывающая весь рынок: малые предприятия не способны конкурировать не только с крупными организациями, обладающими большим административным ресурсом и связями, но и с «теневым», нелегальным сектором, который, не будучи обременен налоговым бременем, обычно может позволить уровень демпинга, совершенно неприемлемый для законопослушных предпринимателей.

Именно это в огромной степени определяет экономическую среду, в которой сейчас работают российские автомобильные грузоперевозчики. Именно на устранение этой проблемы должны быть направлены консолидированные усилия всех участников рынка сегодня. Необходимо установить на рынке экономически оправданные тарифы на перевозки и убрать с рынка недобросовестных игроков. Было бы глупо не воспользоваться такой возможностью, уж если новая система взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам позволяет это сделать.