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Министр обороны Великобритании: РФ не стоит считать партнером Запада

Майкл Фэллон назвал Россию «стратегическим соперником»

Фото: TASS/Zuma/Mark Thomas

Министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон заявил, что Россия является «стратегическим соперником для Запада». Так он прокомментировал назначение Джеймса Маттиса на пост главы Пентагона.

Фэллон сказал, что он с Маттисом готов продолжать «работу с Россией по сирийскому урегулированию». Министр отметил, что, несмотря на совместную работу, нельзя относиться к России как к равной, передает «РИА Новости» со ссылкой на  BBC.

«Нельзя относиться к России как к равной, Россия — стратегический соперник для Запада», — продолжил министр обороны Великобритании. Фэллон подчеркнул, что страны Запада вынуждены говорить с Россией, чтобы снизить напряженность.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Министр обороны Великобритании: РФ не стоит считать партнером Запада

Министр обороны Великобритании: РФ не стоит считать партнером ЗападаМайкл Фэллон назвал Россию «стратегическим соперником»

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