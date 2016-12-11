Министр обороны Великобритании: РФ не стоит считать партнером Запада

Министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон заявил, что Россия является «стратегическим соперником для Запада». Так он прокомментировал назначение Джеймса Маттиса на пост главы Пентагона.

Фэллон сказал, что он с Маттисом готов продолжать «работу с Россией по сирийскому урегулированию». Министр отметил, что, несмотря на совместную работу, нельзя относиться к России как к равной, передает «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

«Нельзя относиться к России как к равной, Россия — стратегический соперник для Запада», — продолжил министр обороны Великобритании. Фэллон подчеркнул, что страны Запада вынуждены говорить с Россией, чтобы снизить напряженность.