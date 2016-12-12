Элвер Рахимич: «Буду рад помочь основной команде ЦСКА»

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич, который с 2001 по 2014 год выступал за армейский клуб, а ныне работает в спортивной детско-юношеской школе красно-синих, рассказал о том, как идет его обучение тренерскому ремеслу.



— Дела с учебой у меня идут отлично, — рассказал «Известиям» Элвер Рахимич. — Я окончил обучение на лицензию категории А. Если говорить о работе в СДЮШ ЦСКА, то закончил работу с ребятами 1999 года рождения и принял 2003 год.



Также Элвер Рахимич высказался относительно возможности возвращения в тренерский штаб основной команды ЦСКА.



— Конечно, всегда хочется быть вместе с основной командой, — признался «Известиям» экс-игрок армейцев. — Посмотрим, как всё сложится. Если я буду нужен клубу, то я всегда рад помочь.



Отметим, что, еще будучи действующим футболистом, в 2013 году Элвер Рахимич вошел в тренерский штаб ЦСКА в качестве играющего тренера. После окончания карьеры игрока в 2014 году Рахимич на протяжении года был одним из ассистентов экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого.

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