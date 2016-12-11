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Ведущий актер театра «Эрмитаж» Юрий Амиго умер в возрасте 70 лет

О смерти артиста сообщила пресс-служба театра

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Заслуженный артист РФ, ведущий актер московского театра «Эрмитаж» Юрий Амиго умер в воскресенье на 71-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Театр «Эрмитаж» с прискорбием сообщает о смерти нашего замечательного актера, заслуженного артиста России Юрия Владимировича Амиго», — указано в сообщении на сайте театра.

О дате и времени прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Юрий Амиго родился 17 октября 1946 года. Выпускник театрального училища имени Щепкина работал в театре «Эрмитаж» с 1975 года. Он исполнил роли в десятках спектаклей, среди которых постановки «Живой труп», «Где найти Алису?», «Чехонте в «Эрмитаже», «Скверный анекдот», «Парижская жизнь».

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Ведущий актер театра «Эрмитаж» Юрий Амиго умер в возрасте 70 лет

Ведущий актер театра «Эрмитаж» Юрий Амиго умер в возрасте 70 летО смерти артиста сообщила пресс-служба театра

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