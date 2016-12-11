Украина ждет объяснений от Польши из-за марша ультраправых

Во время демонстрации в Перемышле звучали националистические лозунги
Украина ждет официальных объяснений от Польши из-за марша ультраправых в городе Перемышле, во время которого выкрикивались националистические лозунги.
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Диппредставительство в понедельник, 12 декабря, ожидает официальный ответ от мэрии Перемышля и местной полиции по поводу данного инцидента», — цитирует его ТАСС.
Сообщается, что в польском Перемышле состоялся так называемый «марш орлят перемышльских и львовских», во время которого ультраправые скандировали: «Смерть украинцам».
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