«Новый шелковый путь» усилит Евразию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Казахстан с первым международным официальным визитом в статусе главы нижней палаты. Сегодня он встретится с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и главами обеих палат парламента. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере транспорта. В частности, речь будет идти о создании так называемого «Нового шелкового пути» для транспортировки грузов из Китая в Европу через Казахстан и Россию.



Первый запланированный визит в Казахстан демонстрирует: развитие сотрудничества на евразийском направлении — один из основных приоритетов для парламентской дипломатии в обновленной Госдуме.



В ходе визита Вячеслав Володин встретится с председателем нижней палаты казахстанского парламента (мажилиса) Нурланом Нигматулиным и председателем верхней палаты (сената) Касым-Жомартом Токаевым. Также программа визита предусматривает встречу с главой государства Нурсултаном Назарбаевым.



В ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономической интеграции. В частности, как сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, также входящий в состав российской делегации, может быть затронут вопрос формирования «Нового шелкового пути». Речь идет о доставке грузов из Китая в Европу через Казахстан и Россию.



— Мы считаем, что нам нужно срочно выстраивать дорогу между Россией, Казахстаном и Китаем и отправлять грузы через Россию в Европу. Для нас это очень важно, будем к этому вопросу возвращаться, — сказал Москвичев.



Он пояснил, что в ходе подготовки двусторонней встречи предварительно обсуждались вопросы развития железнодорожного транспорта, в том числе в контексте нового проекта «Шелкового пути».



— Мы ставим задачу, чтобы начались грузоперевозки, — пояснил парламентарий. — Россия, Китай и Монголия только что подписали трехстороннее соглашение, чтобы начать возить грузы. У нас есть дороги, там, где узкие места, — мы их расширяем, а в Татарстане строим кусок новой дороги. Главное условие — грузы, которые мы будем забирать в Китае, должны везтись казахстанскими и российскими перевозчиками.



Депутат также пояснил, что развитие этого логистического направления принесет существенную экономическую прибыль всем сторонам.



— Сегодня между Китаем и США в год возится 40 млн контейнеров, если мы возьмем 10%, то 4 млн контейнеров пойдут через Россию. Транзит, который пойдет через Россию, — это деньги. К тому же груз пойдет на 20 дней быстрее, потребитель получит более дешевый товар, — говорит Москвичев.



«Новый шелковый путь» — глобальная концепция нового принципа евразийской логистики, в основе которого лежит переориентация с морских (через Суэцкий канал) на сухопутные (через Россию) пути доставки грузов из Китая в Европу. Идея была впервые озвучена в 2013 году главой КНР Си Цзиньпином. В 2015 году российский президент Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о сотрудничестве России и Китая в рамках Евразийского экономического союза и трансъевразийского торгово-инфраструктурного проекта экономического пояса «Шелковый путь».



В июне того же года был запущен самый длинный в мире железнодорожный маршрут Харбин–Гамбург через российскую территорию — это позволило сократить сроки доставки грузов из Китая с 36 дней до 15. Для финансирования проектов в рамках «Нового шелкового пути» в Китае создан Азиатский банк инфраструктурных изменений (АБИИ) с капиталом $100 млрд, третьим по величине акционером которого является Россия, имеющая в своем распоряжении 5,92% голосов.

