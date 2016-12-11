Три мальчика провалились под лед в Новгородской области, одного удалось спасти, поиски еще одного продолжаются.

Об этом заявило управление СК по региону.

«Днем 11 декабря 2016 года в деревне Залучье Старорусского района Новгородской области трое мальчиков провалились под лед на реке Шубинская Робья», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Двое детей приехали из Великого Новгорода в гости к родственникам и отправились кататься на санках, где к ним присоединился еще один ребенок.

Играя, они спустились к реке, где провалились под лед.

Одного ребенка спасла прибежавшая на крики мать, тело трехлетнего малыша также удалось достать, а поиски его шестилетнего брата продолжаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.