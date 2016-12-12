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Шеф Пентагона встретился с главой Иракского Курдистана

Министр обороны США Эштон Картер и глава курдов Масуд Барзани обсудили кампанию против ИГ

Шеф Пентагона встретился с главой Иракского Курдистана

Министр обороны США Эштон Картер и глава курдов Масуд Барзани обсудили кампанию против ИГ

Министр обороны США Эштон Картер и глава Иракского Курдистана Масуд Барзани обсудили кампанию против ИГ (запрещена в РФ).

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

Картер высоко оценил вклад курдского вооруженного ополчения «пешмарга» в борьбе с террористическим государством.

Кроме того, американский министр обороны искренне порадовался сотрудничеству между курдами и правительством Ирака, сообщает ТАСС.

Отметим, что Иракский Курдистан – территория в составе Ирака с широкой автономией, которой позволено иметь собственную армию – «пешмарга» (идущие на смерть).

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Шеф Пентагона встретился с главой Иракского Курдистана

Министр обороны США Эштон Картер и глава курдов Масуд Барзани обсудили кампанию против ИГ

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