Министр обороны США Эштон Картер и глава курдов Масуд Барзани обсудили кампанию против ИГ
Шеф Пентагона встретился с главой Иракского Курдистана
Министр обороны США Эштон Картер и глава курдов Масуд Барзани обсудили кампанию против ИГ
Министр обороны США Эштон Картер и глава Иракского Курдистана Масуд Барзани обсудили кампанию против ИГ (запрещена в РФ).
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.
Картер высоко оценил вклад курдского вооруженного ополчения «пешмарга» в борьбе с террористическим государством.
Кроме того, американский министр обороны искренне порадовался сотрудничеству между курдами и правительством Ирака, сообщает ТАСС.
Отметим, что Иракский Курдистан – территория в составе Ирака с широкой автономией, которой позволено иметь собственную армию – «пешмарга» (идущие на смерть).
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