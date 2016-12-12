Двое детей погибли на реке в Новгородской области

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели детей на реке Шубинская Робья в Новгородской области. Сейчас на место трагедии выехали эксперты.



Как сообщает «Новгород.ру» со ссылкой на СУ СКР по региону, два брата трех и шести лет гостили у бабушки. Дети катались с горки на санках. С ними был еще 6-летний ребенок, живущий в местной деревне. Во время игры дети провалились под лед.

Крик одного из мальчиков услышали его родители, его удалось спасти. Братья утонули.



Тело трехлетнего малыша уже нашли. Поиски его брата продолжаются.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.