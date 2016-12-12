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Заммэра Хабаровска приговорили к двум годам лишения свободы

Подсудимый не признал вину в превышении полномочий

Железнодорожный суд Хабаровска приговорил заместителя мэра города Евгения Колосова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Чиновник признан виновным в превышении полномочий. Об этом сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя мэра, председателя комитета администрации города по управлению Железнодорожным районом. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Вину подсудимый не признал, указав, что никакого преступления не совершал», — приводит ее слова ТАСС.

В материале уточняется, что Колосов также не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.

Суд установил, что в октябре 2015 года Колосов по устной договоренности предоставил генеральному директору ООО «Гаражстройсервис» земельный участок в Хабаровске для установки блочных гаражей, в результате чего был принесен ущерб окружающей среде на сумму около 400 тыс. рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом, как пишет «Ридус», генеральный директор «Гаражстройсервиса» продал девять гаражей, убедив покупателей в том, что у него есть все необходимые разрешения и документы на установку. В результате покупателям был причинен ущерб в размере более 1,9 млн рублей.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Заммэра Хабаровска приговорили к двум годам лишения свободы

Подсудимый не признал вину в превышении полномочий

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