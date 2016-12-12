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Более 13 тыс. мирных жителей вывели из Алеппо в течение суток

Горожане обеспечены горячим питанием, им оказывается медицинская помощь

Около 13,3 тыс. мирных жителей были выведены из Алеппо в течение суток. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В течение суток из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии российского Центра примирения враждующих сторон выведено 13346 мирных жителей, в том числе 5831 ребенок», — говорится в сообщении.

В настоящий момент горожане размещены в специальных гуманитарных центрах. Они обеспечены горячим питанием. При необходимости им оказывается медицинская помощь.

Также сообщается, что 728 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо.

Продолжается работа по разминированию освобожденных от боевиков кварталов города. За минувшие сутки российские военнослужащие Международного противоминного центра разминировали территорию общей площадью 7,1 га.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Более 13 тыс. мирных жителей вывели из Алеппо в течение суток

Горожане обеспечены горячим питанием, им оказывается медицинская помощь

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