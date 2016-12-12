ФСИН заявила об «окончательной точке» в деле Дадина

ФСИН поставила «окончательную точку» в деле Ильдара Дадина, который был осужден за нарушение правил проведения митингов, а позже заявил о пытках в сегежской колонии. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Валерий Максименко.

«Что же касается Дадина — то в его деле поставлена окончательная точка. Ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к нему незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявила, в возбуждении уголовного дела — отказано», — приводит его слова «РИА Новости».

Максименко уточнил, что в настоящий момент Дадин следует к новому месту отбывания наказания. Он также отметил, что по прибытии заключенный сможет в установленном порядке проинформировать одного из родственников о новом месте пребывания.

«Чувствует он (Дадин. — «Известия») себя хорошо, пребывает в бодром расположении духа, имеет завидный аппетит и усиленно питается. Безопасности его ничто не угрожает», — добавил Максименко, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила о том, что ее мужа, отбывающего наказание в сегежской колонии, пытают и угрожают убить. По ее словам, руководство исправительного учреждения находилось в курсе происходящего и участвовало в издевательствах. После этого проверки провели ФСИН, СК и аппарат омбудсмена в Карелии.

Дадин четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга. Согласно законодательству России, неоднократные административные нарушения влекут за собой уголовную ответственность. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.