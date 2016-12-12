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«Газпром» стал владельцем 50% Nord Stream 2 AG

Ранее компания на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.

«Газпром» напрямую стал владельцем 50% Nord Stream 2 AG, сообщает российская нефтегазовой компании.

«Доля в уставном капитале организации после приобретения — 50%», — цитирует «РИА Новости» сообщение «Газпрома».

Доля принадлежащих «Газпрому» голосующих акций Nord Stream 2 AG также увеличилась с 0 до 50%.

Компания Nord Stream 2 AG была cоздана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Ранее компания на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. — «дочке» «Газпрома», зарегистрированной в Нидерландах.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

«Газпром» стал владельцем 50% Nord Stream 2 AG

Ранее компания на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.

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