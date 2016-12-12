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Детеныш миниантилопы дикдик впервые родился в Московском зоопарке

Вес новорожденного животного не превышает 600 граммов

В Московском зоопарке 8 декабря впервые родился детёныш мини-антилопы дикдик.

«Новорожденный олененок может легко уместиться всеми четырьмя копытцами на мужской ладони. Его вес — всего 600 граммов», — рассказали зоопарке.

Первые два месяца жизни животное будет питаться материнским молоком, а после этого постепенно перейдет на взрослый корм. К весне вес олененка достигнет 1,8 кг.

«Размеры антилопы дикдик сопоставимы с размерами домашней кошки: рост — 30–40 сантиметров, вес — около шести кг», — приводит слова представителя зоопарка сайт мэрии Москвы.

Теперь в столичном зверинце живут четыре карликовые антилопы: два самца, самка и новорожденный детеныш. Дикдиков привезли в Москву в июне 2016 года.

Свое название животные получили благодаря звукам, которые они издают во время приближающейся опасности.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Детеныш миниантилопы дикдик впервые родился в Московском зоопарке

Вес новорожденного животного не превышает 600 граммов

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