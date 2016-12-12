Детеныш миниантилопы дикдик впервые родился в Московском зоопарке

Вес новорожденного животного не превышает 600 граммов
В Московском зоопарке 8 декабря впервые родился детёныш мини-антилопы дикдик.
«Новорожденный олененок может легко уместиться всеми четырьмя копытцами на мужской ладони. Его вес — всего 600 граммов», — рассказали зоопарке.
Первые два месяца жизни животное будет питаться материнским молоком, а после этого постепенно перейдет на взрослый корм. К весне вес олененка достигнет 1,8 кг.
«Размеры антилопы дикдик сопоставимы с размерами домашней кошки: рост — 30–40 сантиметров, вес — около шести кг», — приводит слова представителя зоопарка сайт мэрии Москвы.
Теперь в столичном зверинце живут четыре карликовые антилопы: два самца, самка и новорожденный детеныш. Дикдиков привезли в Москву в июне 2016 года.
Свое название животные получили благодаря звукам, которые они издают во время приближающейся опасности.