СМИ: российской ОС отказали в лицензии на популярные шрифты

Разработчик российской операционной системы (ОС) Astra Linux не смог получить права на популярные шрифты, в частности Times New Roman, стандартный для ведомственных документов, из-за санкций в отношении РФ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора центра «НПО РусБИТех» и руководителя коллектива разработчиков Astra Linux Юрия Соснина.

Владеющая правами на шрифты американская компания Monotype Imaging отказалась от договора с АО «НПО РусБИТех» из-за сотрудничества компании с Министерством обороны, пишет издание.

По информации журналистов, сделка сорвалась в последний момент. Monotype Imaging сослалась на санкции США против фирм, которые работают «в интересах Минобороны».

Также сообщается, что «НПО РусБИТех» совместно с компанией «Паратайп» разработали аналоги Times New Roman — общедоступные шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif.

Разработка Astra Linux ведется с 2010 года. Основными заказчиками «НПО РусБИТех» являются Минобороны, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная таможенная служба и Министерство здравоохранения.