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В ХМАО шестеро из десяти отравившихся газом детей готовятся к выписке

Все десять детей живут в одной приемной семье

Шестерых детей, которые накануне пострадали от угарного газа, в понедельник выпишут из больницы в Югре. А четверо останутся под наблюдением врачей.

Состояние пострадавших детей медики оценивают как удовлетворительное, передает «РИА Новости». По данному факту СКР проводит проверку. ЧП произошло 11 декабря в поселке Солнечный, который расположен недалеко от города Урая Ханты-Мансийского автономного округа.

Как пишет «Русская планета», все десять детей живут в одной приемной семье. По одной из версий, в частном доме, где они проживают, сломалась система отопления, что и привело к скоплению газа.

Следствие изучает все обстоятельства произошедшего.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В ХМАО шестеро из десяти отравившихся газом детей готовятся к выписке

Все десять детей живут в одной приемной семье

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