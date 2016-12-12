В ХМАО шестеро из десяти отравившихся газом детей готовятся к выписке

Шестерых детей, которые накануне пострадали от угарного газа, в понедельник выпишут из больницы в Югре. А четверо останутся под наблюдением врачей.



Состояние пострадавших детей медики оценивают как удовлетворительное, передает «РИА Новости». По данному факту СКР проводит проверку. ЧП произошло 11 декабря в поселке Солнечный, который расположен недалеко от города Урая Ханты-Мансийского автономного округа.



Как пишет «Русская планета», все десять детей живут в одной приемной семье. По одной из версий, в частном доме, где они проживают, сломалась система отопления, что и привело к скоплению газа.



Следствие изучает все обстоятельства произошедшего.