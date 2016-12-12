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Госзакупки во Владивостоке признаны самыми прозрачными в России

В столице Приморского края уже четвертый год подряд фиксируется высокая степень прозрачности закупок

Владивосток по итогам 2016 года награжден дипломом Национального рейтинга прозрачности закупок «Гарантированная прозрачность». Город набрал наибольшее число баллов в категории государственных заказчиков муниципального уровня, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации столицы Приморского края.

Помимо Владивостока, лидерами списка городов стали Пермь, Сургут, Петропавловск-Камчатский, Курск, Хабаровск.

В других пунктах рейтинга победителями названы Москва (государственные заказчики регионального уровня), Федеральное агентство по управлению госимуществом (государственные заказчики федерального уровня), а также «Росатом» (государственные корпоративные заказчики).

Самыми непрозрачными стали госзакупки Федерального агентства технического регулирования и метрологии, Белгородской области, города Элисты, московского аэропорта Внуково.

Негосударственный проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» создан для мониторинга рынка государственных и корпоративных закупок. В 2016 году была проанализирована деятельность 70 крупнейших госзаказчиков федерального уровня, 83 субъектов РФ и 85 крупнейших муниципальных образований, а также корпоративных закупщиков.

Высокий уровень прозрачности государственных закупок приморская столица демонстрирует уже четвертый год подряд. В прошлом году Владивосток был удостоен сертификата «Высокая прозрачность».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Госзакупки во Владивостоке признаны самыми прозрачными в России

В столице Приморского края уже четвертый год подряд фиксируется высокая степень прозрачности закупок

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