Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве задержали водителя Hummer, которая проехалась по газонам МГУ

Задержанная девушка ранее неоднократно привлекалась за нарушения ПДД

В Москве задержали водителя вишневого Hummer, которая каталась возле МГУ. Ею оказалась девушка ранее неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Видео, на котором запечатлено, как Hummer вишневого цвета ездил по заснеженным газонам возле МГУ и пытался заехать на лестницу вуза, в сети появилось 10 декабря. Оно сразу распространилось по соцсетям и вызвало волну возмущения.

Как передает «ТВ Центр», в машине находились несколько молодых людей. Столичная полиция оперативно начала проверку по данному факту.

Напомним, гонка на внедорожнике Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова стала одним из самых громких дел текущего года. Молодые люди, возвращавшиеся домой из ночного клуба, устроили погоню с четырьмя патрульными автомобилями. Происходящее они транслировали в Periscope.

Суд приговорил молодых к исправительным работам. Одна из участниц скандальных гонок, Мара Багдасарян, получила 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ и административные штрафы на общую сумму 144 тыс. рублей.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Москве задержали водителя Hummer, которая проехалась по газонам МГУ

Задержанная девушка ранее неоднократно привлекалась за нарушения ПДД

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке