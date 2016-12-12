В Москве задержали водителя Hummer, которая проехалась по газонам МГУ

В Москве задержали водителя вишневого Hummer, которая каталась возле МГУ. Ею оказалась девушка ранее неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.



Видео, на котором запечатлено, как Hummer вишневого цвета ездил по заснеженным газонам возле МГУ и пытался заехать на лестницу вуза, в сети появилось 10 декабря. Оно сразу распространилось по соцсетям и вызвало волну возмущения.



Как передает «ТВ Центр», в машине находились несколько молодых людей. Столичная полиция оперативно начала проверку по данному факту.