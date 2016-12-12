В Москве задержали водителя Hummer, которая проехалась по газонам МГУ

Задержанная девушка ранее неоднократно привлекалась за нарушения ПДД
В Москве задержали водителя вишневого Hummer, которая каталась возле МГУ. Ею оказалась девушка ранее неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Видео, на котором запечатлено, как Hummer вишневого цвета ездил по заснеженным газонам возле МГУ и пытался заехать на лестницу вуза, в сети появилось 10 декабря. Оно сразу распространилось по соцсетям и вызвало волну возмущения.
Как передает «ТВ Центр», в машине находились несколько молодых людей. Столичная полиция оперативно начала проверку по данному факту.
Напомним, гонка на внедорожнике Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова стала одним из самых громких дел текущего года. Молодые люди, возвращавшиеся домой из ночного клуба, устроили погоню с четырьмя патрульными автомобилями. Происходящее они транслировали в Periscope.
Суд приговорил молодых к исправительным работам. Одна из участниц скандальных гонок, Мара Багдасарян, получила 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ и административные штрафы на общую сумму 144 тыс. рублей.