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Армия Сирии освободила еще один район Алеппо

Террористы бежали из Шейх-Саида в соседние кварталы

Войска Сирии освободили от террористов район Шейх-Саид в Алеппо. После ожесточенных боев боевики оставили этот район, бежав в соседние кварталы Эс-Суккари и Эль-Фардус.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Армия САР освобождает районы Алеппо один за одним, к настоящему моменту под контролем правительственных войск находится около 90% территорий.

Около 13 тыс. мирных жителей (6 тыс. из них — дети) было выведено за последние сутки из районов, которые всё еще контролируют боевики. Также район оставили более 700 боевиков, согласившись сложить оружие.

Горячей точкой остается Пальмира — в начале года древний город был освобожден, однако теперь его снова атакуют боевики в надежде вернуть позиции. Сейчас ведутся бои за окрестности Пальмиры.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Армия Сирии освободила еще один район Алеппо

Террористы бежали из Шейх-Саида в соседние кварталы

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