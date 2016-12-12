Армия Сирии освободила еще один район Алеппо

Войска Сирии освободили от террористов район Шейх-Саид в Алеппо. После ожесточенных боев боевики оставили этот район, бежав в соседние кварталы Эс-Суккари и Эль-Фардус.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Армия САР освобождает районы Алеппо один за одним, к настоящему моменту под контролем правительственных войск находится около 90% территорий.

Около 13 тыс. мирных жителей (6 тыс. из них — дети) было выведено за последние сутки из районов, которые всё еще контролируют боевики. Также район оставили более 700 боевиков, согласившись сложить оружие.

Горячей точкой остается Пальмира — в начале года древний город был освобожден, однако теперь его снова атакуют боевики в надежде вернуть позиции. Сейчас ведутся бои за окрестности Пальмиры.