Москвичей ожидает мороз до минус 18 градусов

В Московском регионе к концу недели ожидается усиление морозов до минус 18 градусов, возможен слабый снег.

В пятницу днем в Москве столбики термометров опустяится до минус 11–16 градусов, местами до минус 18 градусов.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

В понедельник, по данным синоптиков, также будет морозно: до 8–10 градусов ниже нуля, по области от минус 7 до минус 12 градусов, местами до минус 14 градусов.

Во вторник из-за роста атмосферного давления похолодание продолжится.

В среду морозы немного отступят: днем в городе будет минус 6–11 градусов. В четверг на фоне роста атмосферного давления вероятность выпадения снега начнет понижаться, а морозы будут усиливаться. Днем минус 9–14 градусов.