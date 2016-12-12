МИД: переговоры с Польшей по «Северному потоку-2» бесперспективны

Позиция Польши по проекту «Северного потока-2» неконструктивна и политизирована, она противоречит интересам национального бизнеса. Такую точку зрения выразил директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев.

«В связи с выдвинутыми в июле этого года польским антимонопольным ведомством возражениями против строительства газопровода «Северный поток-2» российская сторона была вынуждена отозвать поданную Варшаве заявку на согласование данного проекта», — цитирует Нечаева «Федеральное агентство новостей».

Он также добавил, что речь идет о курсе европейской страны на «преодоление энергетической зависимости от России», при этом курс этот ничем не мотивирован.