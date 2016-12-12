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В Челябинске бродячие собаки нападают на детей

Это происходит в спальных районах города

Сразу несколько инцидентов, связанных с нападением на людей стай бродячих собак, были зафиксированы в Челябинске в последние дни.

В частности, в Металлургическом районе города на женщину с ребенком набросились бездомные собаки. Это произошло после того, как женщина решила защитить двух 6-летних девочек. Дети оказались окружены стаей из 10 диких животных, сообщает ИА «Урал-пресс-информ». 

Кроме того, в Челябинске участились случаи нападения на людей собак бойцовских пород.

В эти выходные, сообщает агентство, собака, гуляющая с хозяином, напала на девушку с ребенком.

А 4 декабря в Миассе в одном из магазинов питбуль набросился на 80-летнего мужчину. Собака была на поводке, но хозяин в происходящее не вмешивался.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Челябинске бродячие собаки нападают на детей

Это происходит в спальных районах города

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