Парламент Южной Кореи проведет внеочередную сессию из-за импичмента

Парламент Южной Кореи 15 декабря проведет внеочередную сессию из-за импичмента президенту Пак Кын Хе. Она продолжится до 31 декабря.

Напомним, 9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент первому в истории страны женщине-президенту Пак Кын Хе. Полномочия главы государства временно исполняет премьер-министр Хван Гё Ану. Решение об отставке Пак Кын Хе примет Конституционный суд.



Между тем международное рейтинговое агентство S&P Global Rating (S&P) заявляет, что политическая неопределенность в Южной Корее может иметь негативные последствия в течение некоторого времени. S&P не исключает, что импичмент может вызвать задержку в выполнении ряда законодательных действий, пишет агентство «Прайм».



Напомним, скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года из-за обвинений в коррупции ее окружения. Ее подруге Чхве Сун Силь и двум бывшим сотрудникам администрации президента предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением.

Как полагает следствие, подозреваемые заставили более 50 компаний республики перечислить несколько десятков миллионов долларов на счета двух контролируемых Сун Силь фонда, которые были созданы специально для этой цели. Следователи считают, что Пак Кын Хе как минимум была в курсе происходящего.

