«Нам удалось остановить снайперов «Зенита» — Тулсона и Тимму»

В центральном матче десятой игровой недели Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях переиграл санкт-петербургский «Зенит» — 95:84 (20:22, 26:23, 21:14, 28:25). На протяжении 25 минут команды шли вровень, но под занавес третьей четверти казанцам удалось уйти в отрыв, а отрезок 12:0 в начале четвертой четверти сделал подопечных Евгения Пашутина недосягаемыми для противника.

Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение в сезоне, а УНИКС лишь по дополнительным показателям отстает от лидера турнира — ЦСКА (по восемь побед и одному поражению). Итоги встречи в беседе с корреспондентом «Известий» Тимуром Ганеевым подвел один из героев матча — защитник УНИКСа и сборной России Евгений Воронов.

— Это довольно тяжелая победа, несмотря на двузначную разницу в счете, — отметил Воронов. — Мы приехали в Санкт-Петербург после разгромного поражения от «Олимпиакоса» в Евролиге. Очень тяжело летели в Афины и обратно, были очень долгие пересадки, поэтому мы практически не спали две ночи. Из-за этого немного опасались за свою физическую форму. Мы сделали акценты на том, чтобы остановить снайперов «Зенита». У них очень много ребят, способных регулярно забивать трехочоковые. В целом, мы справились с Райаном Тулсоном и Янисом Тимма. Латвиец хоть и набрал 27 очков, но практически все они пришлись на концовку встречи, когда наше преимущество составляло уже более десяти очков.

— Главный фактор победы — эффективная персональная игра против Тулсона и Тиммы?

— Весь матч мы хорошо играли в защите. Не только против лидеров «Зенита». Командные взаимодействия без мяча были на высоком уровне. Это очень важная победа, «Зенит» — наш прямой конкурент в Единой лиге. Думаю, что все довольны. Теперь надо немного отдохнуть перед игрой с «Басконией» и вновь настраивать себя на серию матчей с топ-соперниками.

— В феврале Единая лига проведет первый «Матч всех звезд» в Сочи. Хотели бы поучаствовать?

— Любая история, связанная с популяризацией баскетбола в стране, всегда радует. Надеюсь, что в Сочи соберется полный зал и действительно получится настоящий праздник баскетбола. Конечно, с нынешним календарем игрокам УНИКСа и ЦСКА будет тяжело найти время на очередной перелет, но от участия в «Матче всех звезд» точно никто не откажется.

— УНИКС взял уверенный старт в Единой лиге, но в Евролиге дела обстоят не лучшим образом (три победы в 11 играх). Вы рассчитывали на другой результат?

— При всем уважении к Единой лиге ВТБ я бы не стал сравнивать два этих турнира. В Единой лиге мы, по сути, конкурируем с четырьмя клубами. В Евролиге же играют главные звезды европейского баскетбола, в каждом матче там приходится играть через не могу. У нас не самая длинная скамейка для такого плотного графика игр, к тому же добавляются тяжелые перелеты. Тем не менее впереди еще много игр. Мы будем стараться одержать максимальное количество побед и пройти как можно дальше. Надеемся, что в дальнейшем у нас будет другой результат.

— Есть информация, когда вернутся на площадку травмированные игроки Антон Понкрашов и Коти Кларк?

— Нам сказали, что Кларк уже восстановился и в ближайшее время прибудет в Казань. Я думаю, что он поможет нам уже в декабре. По срокам восстановления Понкрашова у меня информации нет.

— В 2015 году у вас были юридические проблемы с БК «Зенит» (Воронов подал иск в арбитражный суд Международной федерации баскетбола (FIBA) к петербургскому «Зениту», который, по его мнению, является правопреемником люберецкого «Триумфа». Игрок требовал у питерского клуба задолженность по зарплате в 7,5 млн рублей. — «Известия»). Вам удалось решить эту проблему?

— Это очень запутанная история с счастливым концом. Я подавал в суд на БК «Зенит», но оказалась, что БК «Триумф» не внес мое имя в список игроков, перед которыми есть задолженности. Люберецкий клуб предоставил «Зениту» бумаги, что со мной был произведен полный расчет. Если бы мы знали о существовании этих документов, то действовали бы по-другому. Я проиграл в арбитражном суде FIBA, но благодаря усилиям своего агента Сергея Тараканова, президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина и главы Единой лиги Сергея Кущенко нам удалось прийти к консенсусу и решить этот вопрос. «Триумф» вернул мне мои деньги.

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