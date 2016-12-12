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Прокофьев против толпы

Торжественное шествие музыки композитора по миру завершилось установкой двухметрового бронзового памятника в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Камергерском переулке стало на одного прохожего больше. Скульптор Андрей Ковальчук изобразил композитора Сергея Прокофьева в человеческий рост: в галстуке, пальто и шляпе, но без привычных очков.

Как и авторы новой музейной экспозиции, открывшейся в музее-квартире по соседству, он хотел показать другого, неканонического Прокофьева. Личность, а не стереотип. Памятник композитору, по мысли скульптора, должен был затеряться в толпе, но Прокофьев настойчиво выделяется — бронзовую шляпу видно издалека.

— Я очень рад, что это не чопорный, не статичный, угасший автор, а яркий молодой артист: стройный, легкий, который стремительной походкой идет в будущее, — сказал о монументе Валерий Гергиев.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Скульптор брал за основу фотографию 1921 года, на которой 30-летний Прокофьев шагает по Чикаго. Композитор словно направляется к дому, который сейчас является его мемориальной квартирой. В руки бронзовому Прокофьеву Ковальчук дал партитуру оперы «Игрок», подписанную Serge Prokofieff, — как символ того, что слава композитора прокатилась по всему миру.

— Я хотел подчеркнуть это вечное движение вперед, — объяснил свой замысел скульптор. — Прокофьев, с одной стороны, был продолжателем великой музыкальной культуры, а с другой стороны — новатором.

Заказчики памятника, РВИО и ВМОМК имени Глинки, рассчитывают, что вслед за Прокофьевым в его музей устремятся и другие посетители Камергерки. Посетив обновленную экспозицию из личных вещей композитора и цитат современников, можно составить более детальный портрет гения.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2016 году в честь Сергея Прокофьева состоялось более 2 тыс. мероприятий. 19 стран мира и 36 городов России объехал с прокофьевским репертуаром оркестр Валерия Гергиева. Под знаком Прокофьева прошел Международный культурный форум в Санкт-Петербурге. В надежде на такой же успех наступающий 2017 год объявлен Годом Стравинского.

Памятники Прокофьеву установлены в Челябинске и под Донецком — на родине композитора, а также во дворе музыкальной школы его имени в Москве. В Камергерском переулке Прокофьев тоже не одинок: компанию ему составляют бронзовые коллеги по художественному цеху — Станиславский с Немировичем-Данченко и Чехов. Неподалеку, на Большой Дмитровке, недавно установлен памятник балерине Майе Плисецкой.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Прокофьев против толпы

Прокофьев против толпыТоржественное шествие музыки композитора по миру завершилось установкой двухметрового бронзового памятника в Москве

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