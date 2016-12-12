ВЦИОМ: большинство россиян знакомы с основными положениями Конституции

Большинство россиян (64%) имеют общее представление об основных положениях Конституции России, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМом (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

В свою очередь, 26% респондентов не знакомы с содержанием основного документа страны.

По данным социологов, 34% опрошенных считают, что Конституция играет значительную роль, поддерживает порядок в стране, определяет права и свободы граждан, а 27% россиян ответили, что Конституция существует только на бумаге и в действительности ее положения не исполняются.

Кроме того, почти половина опрошенных (49%) высказались за то, что самым важным пунктом в рейтинге важных прав и свобод является охрана здоровья, 46% россиян отметили важность права на жилище, 44% опрошенных подчеркнули важность права на образование, сообщает «Клопс.Ru».

Согласно опросу, 34% россиян полагают, что чаще всего в стране нарушается право на охрану здоровья, 30% считают, что часто не соблюдается право на труд, 29% опрошенных отметили, что нарушается право на жилище, 16% высказались, что в стране нарушают право на отдых, 12% заявили, что в стране нарушается право на жизнь, и лишь 7% ответили, что никакие права в стране не нарушаются.

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, после всплеска интереса к Конституции уровень информированности об основном документе вернулся к его основному значению.

«Для повышения такой информированности, очевидно, стоит сделать упор на знакомстве с Конституцией новых поколений россиян, то есть нынешних школьников и студентов. Тем не менее граждане, даже не помня в деталях Конституцию, хорошо представляют и высоко ценят основной набор гарантированных ею прав и свобод», — прокомментировал итоги опроса Федоров.



Данный опрос проводился с 3 по 4 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России среди 1,6 тыс. человек посредством личных формализованных интервью по месту жительства опрошенного.