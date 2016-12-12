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ФАС завела дело против Apple за монополию на ремонт iPhone

Компания не поставляет в Россию комплектующих для ремонта экранов, предлагая в случае поломки заменить аппарат за 22 тыс. рублей

Фото: TASS/DPA/Robert Schlesinger

Новое уголовное дел возбуждено Федеральной антимонопольной службой РФ в отношении российского представительства американской компании Apple ООО «Эппл Рус». В ведомстве заподозрили, что та монополизировала ремонт iPhone в России.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала жалоба пользователя iPhone Дмитрия Петрова. По его мнению, компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone. Дело в том, что она запрещает чинить смартфоны другим компаниям без ее разрешения. При этом Apple не поставляет комплектующих для ремонта экранов гаджета, сообщают «Дни.ру».

В случае если вина ООО «Эппл Рус» в нарушении закона о защите конкуренции будет доказана, должностному лицу компании может грозить штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, самой фирме — от 300 тыс. до 1 млн рублей. Петров считает, что ФАС может предписать Apple начать поставки запчастей.

По словам Петрова, после того как он повредил экран своего смартфона, он обратился в авторизованный сервисный центр Apple. Однако там отказались отремонтировать аппарат и предложили заменить телефон полностью, доплатив 22,2 тыс. рублей, мотивировав это тем, что Apple не поставляет в Россию дисплеи для iPhone. По закону о защите прав потребителей Apple должны обеспечивать возможность использования товара в течение срока службы не менее 10 лет, что подразумевает поставку в сервис-центры комплектующих для ремонта. Вместо этого Apple фактически навязывает покупку нового аппарата со скидкой по цене, которая превышает стоимость замены экрана iPhone. Так, в США заменить стекло стоит $129 (то есть чуть больше 8 тыс. рублей), сообщает газета «Ведомости».

ФАС уже ведет в отношении Apple дело за координацию ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus, появившихся в России в 2015 году. Большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, сообщало ранее ведомство.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

ФАС завела дело против Apple за монополию на ремонт iPhone

ФАС завела дело против Apple за монополию на ремонт iPhoneКомпания не поставляет в Россию комплектующих для ремонта экранов, предлагая в случае поломки заменить аппарат за 22 тыс. рублей

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