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Юлия Шойгу обнаружила в учебниках ОБЖ грубые ошибки

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС заявляет, что в пособиях дается неверная информация по оказанию первой медицинской помощи

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу заявила, что в учебниках по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) содержится ошибочная информация по оказанию первой медицинской помощи.

Более того, в некоторых пособиях вообще нет никакой информации о первой помощи, отметила Шойгу.

Она привела примеры: в некоторых учебниках советуют обрабатывать раны при отсутствии антисептиков бензином, а сердце рекомендуют запускать ударом кулака в грудь. При эпилептическом припадке некоторые пособия советуют приколоть язык к губе булавкой. «Ничего этого делать нельзя», — уверяет Шойгу, так как такие действия не только могут навредить пострадавшему, но и привести к его гибели, передает «Федеральное агентство новостей».

Дочь министра обороны РФ также добавила, что в настоящий момент МЧС занимается проектом «Научись спасать жизнь!», направленным на обучение россиян правилам и методикам оказания первой медпомощи.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Юлия Шойгу обнаружила в учебниках ОБЖ грубые ошибки

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС заявляет, что в пособиях дается неверная информация по оказанию первой медицинской помощи

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