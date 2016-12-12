«Почта России» уволит сотрудника, швырявшего посылки

«Почта России» пообещала провести проверку работы своих сотрудников после инцидента с посылками, видео которого оказалось в сети.



Виновные будут уволены, сообщает ИА «Невские новости» со ссылкой на организацию.

Напомним, очевидцы сняли работников отделения «Почты России» в Купчино, которые швыряли посылки. Ролик появился в интернете.

В «Почте России» между тем утверждают, что посылки от такой транспортировки пострадать не могли.



Якобы в этих коробках и мешках были небьющиеся товары и письма. А такая погрузка произошла по вине водителей, которые припарковали свои авто в месте, предназначенном для машин, перевозящих отправления.