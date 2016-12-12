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Понедельник,
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«Почта России» может уволить швырявшего посылки сотрудника

Поводом для служебной проверки послужило выложенное в соцсети видео

«Почта России» прокомментировала некомпетентные действия сотрудника организации, небрежно кидавшего посылки в грузовик. Внимание руководства компании к инциденту привлек видеоролик, который заснял очевидец и опубликовал в сети.

Компания провела служебную проверку, в результате которой пообещала наказать виновных вплоть до увольнения. Об этом заявили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там также отмечается, что в коробках и мешках, которые небрежно грузил сотрудник, была бумажная корреспонденция и небьющиеся товары.

По инструкции операторы должны просматривать оболочки мешков и посылок на наличие отметок «Осторожно».

В ведомстве заверили, что все работники филиала «Почты России» на Купчинской улице, подвергшегося критике, будут дополнительно проинструктированы о правилах погрузки, выгрузки и пересылки почтовых отправлений, сообщают «Дни.ру».

Накануне житель Санкт-Петербурга разместил в соцсети ролик, вызвавший широкий общественный резонанс. На видео сотрудник «Почты России» швырял посылки с сортировочной ленты в грузовик.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

«Почта России» может уволить швырявшего посылки сотрудника

Поводом для служебной проверки послужило выложенное в соцсети видео

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