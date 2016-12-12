СКР проводит проверку по факту смерти ребенка в детсаду Екатеринбурга

Шестилетняя девочка умерла в одном из детских садов Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Ребенок скончался в понедельник утром. Воспитатель заметила, что 6-летней девочке стало плохо в раздевалке подготовительной группы. Она тут же проинформировала медицинскую сестру детского сада и представителей администрации учреждения об ухудшении здоровья ребенка, после чего вызвала скорую помощь.

Однако предпринятые меры по оказанию первой медицинской помощи сотрудниками детского сада, а также реанимационные мероприятия врачей «скорой» оказались безрезультатными, сообщает «Ридус». Около 10.30 по местному времени (08.30 по московскому) девочка скончалась.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников детского сада и родственников девочки, проверяют документацию, касающуюся ее здоровья. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает «Интерфакс».