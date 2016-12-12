Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СКР проводит проверку по факту смерти ребенка в детсаду Екатеринбурга

6-летняя девочка скончалась после того, как почувствовала себя плохо в раздевалке подготовительной группы

Шестилетняя девочка умерла в одном из детских садов Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Ребенок скончался в понедельник утром. Воспитатель заметила, что 6-летней девочке стало плохо в раздевалке подготовительной группы. Она тут же проинформировала медицинскую сестру детского сада и представителей администрации учреждения об ухудшении здоровья ребенка, после чего вызвала скорую помощь.

Однако предпринятые меры по оказанию первой медицинской помощи сотрудниками детского сада, а также реанимационные мероприятия врачей «скорой» оказались безрезультатными, сообщает «Ридус». Около 10.30 по местному времени (08.30 по московскому) девочка скончалась.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников детского сада и родственников девочки, проверяют документацию, касающуюся ее здоровья. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает «Интерфакс».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

СКР проводит проверку по факту смерти ребенка в детсаду Екатеринбурга

6-летняя девочка скончалась после того, как почувствовала себя плохо в раздевалке подготовительной группы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке