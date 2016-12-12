Минэнерго: Украина переплатила при покупке газа в ЕС около $70 млн

«Нафтогаз Украины» во втором полугодии 2016 года переплатил за покупку газа в Европе около $70 млн, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Украине выгоднее покупать газ у «Газпрома» потому что его цена на $20-30 ниже «цен, которые формируются сегодня на спотовых рынках, на хабах, на биржах».

«Как известно, «Нафтогаз» покупает газ, наш же газ, через европейских потребителей по более дорогой цене. Мы посчитали, «Нафтогаз» уже во втором полугодии переплатил где-то $70 млн», — рассказал министр в интервью телеканалу НТВ.

Украина в рамках «зимнего пакета» закупала российский газ в период с 12 октября до 25 ноября 2015 года. За этот период «Нафтогаз» суммарно перечислил «Газпрому» $542 млн, эта сумма соответствует объему в 2,383 млрд кубометров газа. После этого Украина продолжила закупать транзитный газ в Европе, уверяя, что он дешевле, чем у России.