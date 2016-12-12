На вокзале Торонто исполнили песню «Хотят ли русские войны»

Русскоязычные жители Канады на вокзале Union Station в Торонто спели песню «Хотят ли русские войны». Таким образом они поддержали песенный флешмоб, который проходит во многих городах бывшего СССР.

На центральном вокзале канадской столицы участники акции исполнили популярную советскую песню на стихи Евгения Евтушенко.



Организатором акции выступило сообщество «Русская Канада». Специально для канадцев перевод слов песни был написан на больших плакатах, которые держали в руках участники акции, передает телеканал «Звезда».

Ранее в рамках песенного флешмоба популярные советские песни исполнили жители многих российских городов, а также стран бывшего СССР.

