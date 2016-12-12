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Дед Подвоз добрался до Рязани

Любой желающий сможет стать его попутчиком

Дед Подвоз подъезжает к Рязани. Его поездка по различным городам организована в рамках проекта, цель которого — показать, как россияне путешествуют по стране с попутчиками.

У Деда Подвоза есть свой сайт, на котором с помощью голосования определяется его предстоящий маршрут. Герой уже побывал в Казани, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде.

В голосовании победу одержали еще два города — Казань и Коломна. Поэтому он должен заехать в оба, сообщает РИА «7 новостей».

Роль Деда Подвоза исполняет известный автомобильный блогер Олег «Бородатая Езда» Максимов.

Участником путешествия может стать любой желающий. Для этого на сайте проекта нужно написать, почему Дед Подвоз должен выбрать в попутчики именно его.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Дед Подвоз добрался до Рязани

Любой желающий сможет стать его попутчиком

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