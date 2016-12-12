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В Казани задержан фитнес-тренер, укравший из банка почти 5 млн рублей

Суд арестовал его, возбуждено уголовное дело

Полиция задержала в Казани фитнес-тренера, подозреваемого в хищении из отделения БыстроБанка почти 5 млн рублей.

Как сообщает ProKazan.ru, инцидент произошел 16 ноября текущего года. Угрожая кассиру пистолетом, 41-летний мужчина похитил 4 821 629 рублей.

При задержании полицейские изъяли у задержанного мужчины часть украденных денег и пневматический пистолет, который налетчик использовал при нападении.

Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал подозреваемого в ограблении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Разбой».

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

В Казани задержан фитнес-тренер, укравший из банка почти 5 млн рублей

Суд арестовал его, возбуждено уголовное дело

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