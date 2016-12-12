«Ростех» докапитализировал Новикомбанк «Метеором»

Госкорпорация «Ростех» увеличила капитал подконтрольного ей Новикомбанка, передав в собственность кредитной организации московский спортивный комплекс «Метеор».



Как рассказали «Известиям» в «Новикоме», сумма сделки составляет порядка 1 млрд рублей.



«План по докапитализации нацелен на активное повышение кредитных рейтингов организации и в будущем позволит войти в десятку крупнейших российских банков», — сообщил представитель Новикомбанка.



Дополнительный капитал необходим Новикомбанку: за девять месяцев 2016 года он получил рекордный убыток — 21,7 млрд рублей. Причина такого финансового результата — резервы по проблемным кредитам, их сумма с начала года составила почти 27 млрд рублей.

Ранее в этом году ГК «Ростех» нарастила свою долю в капитале кредитной организации до 100%.



В январе 2016 года была проведена допэмиссия акций Новикомбанка на сумму 1,59 млрд рублей. В апреле кредитная организация получила в капитал от собственников еще 8 млрд рублей в виде денежных взносов. Затем на баланс банка поступило недвижимое имущество на сумму 3 млрд рублей, а позднее проведена очередная допэмиссия акций на 13 млрд рублей.



В скором времени кредитная организация проведет еще одну допэмиссию ценных бумаг — на 6,1 млрд рублей.



«С учетом новой эмиссии общий объем средств, инвестированных корпорацией в капитал банка в текущем году, составит более 35 млрд рублей», — подытожил представитель Новикомбанка.