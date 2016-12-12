Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

«Ростех» докапитализировал Новикомбанк «Метеором»

Кредитная организация увеличила собственные средства на 1 млрд рублей

Госкорпорация «Ростех» увеличила капитал подконтрольного ей Новикомбанка, передав в собственность кредитной организации московский спортивный комплекс «Метеор».

Как рассказали «Известиям» в «Новикоме», сумма сделки составляет порядка 1 млрд рублей. 

«План по докапитализации нацелен на активное повышение кредитных рейтингов организации и в будущем позволит войти в десятку крупнейших российских банков», — сообщил представитель Новикомбанка.

Дополнительный капитал необходим Новикомбанку: за девять месяцев 2016 года он получил рекордный убыток — 21,7 млрд рублей. Причина такого финансового результата — резервы по проблемным кредитам, их сумма с начала года составила почти 27 млрд рублей.

Ранее в этом году ГК «Ростех» нарастила свою долю в капитале кредитной организации до 100%.

В январе 2016 года была проведена допэмиссия акций Новикомбанка на сумму 1,59 млрд рублей. В апреле кредитная организация получила в капитал от собственников еще 8 млрд рублей в виде денежных взносов. Затем на баланс банка поступило недвижимое имущество на сумму 3 млрд рублей, а позднее проведена очередная допэмиссия акций на 13 млрд рублей.

В скором времени кредитная организация проведет еще одну допэмиссию ценных бумаг — на 6,1 млрд рублей.

«С учетом новой эмиссии общий объем средств, инвестированных корпорацией в капитал банка в текущем году, составит более 35 млрд рублей», — подытожил представитель Новикомбанка.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

«Ростех» докапитализировал Новикомбанк «Метеором»

Кредитная организация увеличила собственные средства на 1 млрд рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке